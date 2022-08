Elezioni: Meloni, 'squadra di governo si fa sulla base del risultato elettorale' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - Le squadre di governo "da che mondo è mondo si fanno sulla base del risultato elettorale, significa rispettare i cittadini. Questo non vuol dire che non possiamo indicare uno o due ministri, qualche personalità, ma non la squadra". Lo ha detto Giorgia Meloni a Controcorrente. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - Le squadre di"da che mondo è mondo si fannodel, significa rispettare i cittadini. Questo non vuol dire che non possiamo indicare uno o due ministri, qualche personalità, ma non la". Lo ha detto Giorgiaa Controcorrente.

pdnetwork : Vogliamo vincere queste elezioni. Per farcela è necessario mettere da parte veti e personalismi. L'accordo con… - Corriere : Meloni: «Noi conservatori una famiglia della Ue. Chi ci attacca danneggia tutta l’Italia» - elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - Marcellinosuper : RT @LucillaMasini: Giorgia Meloni: 'Dio, Patria e famiglia non è uno slogan, ma il più bel manifesto d'amore'. Eh no, ciccia. Si tratta di… - zazoomblog : Elezioni: Meloni a che titolo Calenda assegna patenti? - #Elezioni: #Meloni #titolo #Calenda -