Elezioni: Meloni, 'a che titolo Calenda assegna patenti?' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - "Non ho capito in virtù di cosa Calenda assegna patenti non solo a me, ma tutti in Italia. Se poi ci spiega cosa ha fatto nella vita, io me lo ricordo nominato ministro senza consenso dei cittadini gestire crisi industriali che basta chiedere ai dipendenti di Mercatone o Embraco, lasciati in mezzo alla strada". Lo ha detto Giorgia Meloni a Controcorrente. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - "Non ho capito in virtù di cosanon solo a me, ma tutti in Italia. Se poi ci spiega cosa ha fatto nella vita, io me lo ricordo nominato ministro senza consenso dei cittadini gestire crisi industriali che basta chiedere ai dipendenti di Mercatone o Embraco, lasciati in mezzo alla strada". Lo ha detto Giorgiaa Controcorrente.

pdnetwork : Vogliamo vincere queste elezioni. Per farcela è necessario mettere da parte veti e personalismi. L'accordo con… - Corriere : Meloni: «Noi conservatori una famiglia della Ue. Chi ci attacca danneggia tutta l’Italia» - elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - GIANFRA82827465 : RT @LucillaMasini: Giorgia Meloni: 'Dio, Patria e famiglia non è uno slogan, ma il più bel manifesto d'amore'. Eh no, ciccia. Si tratta di… - Marilenapas : RT @Corriere: Rai, Elisa Anzaldo e la battuta su Giorgia Meloni al Tg1: è bufera -