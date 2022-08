Elezioni, manovre a sinistra. Ma Conte è indisponibile a fare il Mélenchon italiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il rebus Elezioni si compone di nuovi tasselli. L’alleanza Verdi e sinistra ha deciso di rinviare l’incontro con il segretario del PD, Enrico Letta. Il M5S non esclude un dialogo fra Conte, Fratoianni e Bonelli. A seguito dell’accordo fra il PD, Azione e + Europa, con un netto spostamento centrista dell’alleanza progressista contro le destre, a sinistra i mal di pancia sono tanti. “Registriamo comunemente un profondo disagio nel Paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale” dicono Verdi e sinistra Italiana. “Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore“. Oggi 3 agosto, infatti, si ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il rebussi compone di nuovi tasselli. L’alleanza Verdi eha deciso di rinviare l’incontro con il segretario del PD, Enrico Letta. Il M5S non esclude un dialogo fra, Fratoianni e Bonelli. A seguito dell’accordo fra il PD, Azione e + Europa, con un netto spostamento centrista dell’alleanza progressista contro le destre, ai mal di pancia sono tanti. “Registriamo comunemente un profondo disagio nel Paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale” dicono Verdi eItaliana. “Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore“. Oggi 3 agosto, infatti, si ...

