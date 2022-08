Elezioni: Letta, 'se non siamo uniti perdiamo, c.destra prende il 66% e cambia Costituzione' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - "A chi mi vede che cerco di parlare con questo e quello, fare il federatore, dico che lo faccio perchè se c'è una coalizione di destra completamente unita e dall'atra parte una coalizione divisa in Parlamento il centrodestra avrà il 66% che gli consente di cambiare la Costituzione senza referendum". Lo ha detto Enrico Letta a La cosa al voto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - "A chi mi vede che cerco di parlare con questo e quello, fare il federatore, dico che lo faccio perchè se c'è una coalizione dicompletamente unita e dall'atra parte una coalizione divisa in Parlamento il centroavrà il 66% che gli consente dire lasenza referendum". Lo ha detto Enricoa La cosa al voto.

pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - kiaretta76 : Per me i 5 stelle saranno la vera sorpresa di queste elezioni. Chi vota a sinistra è veramente in difficoltà e pot… - Pastaepatate82 : RT @GiovaQuez: Letta (PD): 'Con questa legge elettorale, se crei un'alleanza larga le elezioni probabilmente le vinci, se vai da solo sicur… -