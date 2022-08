Elezioni: Letta, 'con SI e Verdi vorrei patto su difesa Costituzione' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - "Con Calenda abbiamo messo alcuni punti e su tante cose ci sarà consonanza con SI e Verdi. Mi piacerebbe un punto su cui ci impegniamo a far si che non ci sarà alcuna riforma della Costituzione, che stravolga la Costituzione italiana. Noi difenderemo la Costituzione. Perchè la posta in gioco è altissima, il tema di oggi è l'introduzione del presidenzialismo e la riduzione dei margini di democrazia". Lo ha detto Enrico Letta a La corsa al voto, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - "Con Calenda abbiamo messo alcuni punti e su tante cose ci sarà consonanza con SI e. Mi piacerebbe un punto su cui ci impegniamo a far si che non ci sarà alcuna riforma della, che stravolga laitaliana. Noi difenderemo la. Perchè la posta in gioco è altissima, il tema di oggi è l'introduzione del presidenzialismo e la riduzione dei margini di democrazia". Lo ha detto Enricoa La corsa al voto, su La7.

