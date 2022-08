**Elezioni: in regolamento candidature M5S norma anti-morosi per chi al II mandato** (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - C'è una norma anti-morosi nel regolamento per le candidature di aspiranti deputati e senatori M5S, primo step delle parlamentarie grilline: i parlamentari uscenti per poter ricandidarsi dovranno essere in regola con i pagamenti “dei contributi” al Movimento. Viene inserita quelli che in molti hanno già etichettato come norma anti-Borré, dal nome del legale da sempre a capo delle battaglie in Tribunale contro il M5S: non si potrà candidare, infatti, chi sia “stati parte ricorrente e/o parte attrice e/o parte convenuta e/o resistente in giudizi promossi da o avverso il MoVimento 5 Stelle e/o il suo Garante”. Rispetto a quattro anni fa, salta l'articolo 5 sulle quote di genere per i capilista e sono molto più larghe le maglie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - C'è unanelper ledi aspirdeputati e senatori M5S, primo step delle parlamentarie grilline: i parlamentari uscenti per poter ricandidarsi dovranno essere in regola con i pagamenti “dei contributi” al Movimento. Viene inserita quelli che in molti hanno già etichettato come-Borré, dal nome del legale da sempre a capo delle battaglie in Tribunale contro il M5S: non si potrà candidare, infatti, chi sia “stati parte ricorrente e/o parte attrice e/o parte convenuta e/o resistente in giudizi promossi da o avverso il MoVimento 5 Stelle e/o il suo Garante”. Rispetto a quattro anni fa, salta l'articolo 5 sulle quote di genere per i capilista e sono molto più larghe le maglie ...

