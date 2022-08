Elezioni diretta, Salvini: «1.500 immigrati dentro hotspot da 357». Incontro Letta - Fratoianni rinviato. Berlusconi rilancia «il miracolo italiano». (Di mercoledì 3 agosto 2022) Elezioni politiche 2022 - È un'altra giornata di trattative intense nei partiti. A che punto sono gli apparentamenti nel centrosinistra? È stato raggiunto ieri l'accordo tra... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 agosto 2022)politiche 2022 - È un'altra giornata di trattative intense nei partiti. A che punto sono gli apparentamenti nel centrosinistra? È stato raggiunto ieri l'accordo tra...

