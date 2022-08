Elezioni | Di Battista attacca Di Maio | “Chi lo conosce | lo evita” Conte | “Non so se correrò” Salvini insiste sui nomi dei ministri | “Questione di trasparenza”

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - NemesiBg : RT @Adnkronos: #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - Loredan23086243 : RT @Adnkronos: #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - francescade54 : RT @Adnkronos: #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - antonio65683279 : Di Battista incarna tutto ciò che politica NON deve essere A zappare! Elezioni politiche 2022: Conte:'Parlamentarie… -

Iscriviti Verso le: l'inizio della campagna elettorale in tempo reale Punti chiave 12:19 Di: "Di Maio, chi lo conosce, lo evita"Diavrebbe chiesto a Conte delle garanzie politiche per tornare in campo. Leggi anche2022, Conte: "Non ho ancora deciso se mi candiderò" Ieri sera, in un'intervista al Tg5, l'ex ...A seguito della mancata deroga alla regola del secondo mandato, della scissione, dell'accordo raggiunto ieri tra Pd e Azione +Europa, il partito di Conte si trova isolato e a corto di grandi nomi. Pot ...Alessandro Di Battista, su Facebook, ha duramente attaccato Di Maio, dopo che questi ha deciso di lasciare il M5S e di fondare Impegno Civico ...