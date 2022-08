Elezioni del 25 settembre, a Bergamo richiesti 432 scrutatori: adesioni entro il 26 agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dal Comune di Bergamo La dichiarazione di disponibilità deve essere presentata attraverso lo sportello telematico. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dal Comune diLa dichiarazione di disponibilità deve essere presentata attraverso lo sportello telematico.

