Elezioni | Conte | ‘Renzi lo lasciamo alle sue iniziative politiche | non so se mi candiderò’

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA – “Il dialogo con Renzi è un po’ complicato come abbiamo già sperimentato in passato. Renzi losue… a quelle che intenderà fare”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ospite di “Agorà” su Raitre. Poi, rispondendo a una domanda sulla sua candidaturaprossimeha aggiunto: “Non ho ancora deciso, non siamo ancora arrivati al momento della redazione delle liste”. L'articolo L'Opinionista.