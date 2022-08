Elezioni, Calenda risponde alla Meloni dopo l’attacco della leader di Fratelli d’Italia: “Inesperta, non pronta a fare premier” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calenda contro Meloni: continua il botta e risposta a distanza tra il leader di Azione e la leader di Fratelli d’Italia. dopo un primo commento duro contro Calenda da parte della Meloni, non si è fatta attendere la risposta del leader di Azione. Calenda contro Meloni: prima l’attacco della leader di Fratelli d’Italia “L’alleanza Pd-Azione fa chiarezza sulle forze in campo alle prossime Elezioni”. Così Giorgia Meloni ha commentato l’accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda, schirati chiaramente contro la coalizione del centrodestra. “A ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022)contro: continua il botta e risposta a distanza tra ildi Azione e ladiun primo commento duro controda parte, non si è fatta attendere la risposta deldi Azione.contro: primadi“L’alleanza Pd-Azione fa chiarezza sulle forze in campo alle prossime”. Così Giorgiaha commentato l’accordo tra Enrico Letta e Carlo, schirati chiaramente contro la coalizione del centrodestra. “A ...

