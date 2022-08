**Elezioni: Calenda, 'Meloni premier? Non è in grado, ci porta al Venezuela'** (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Meloni non è assolutamente adatta per fare il premier. Non ha governato mai nulla, se non aver fatto il ministro senza portafoglio". Così Carlo Calenda a SkyTg24. "Non hanno mai gestito niente e questo è un problema grosso. Ma voi ve lo ricordate Michetti, quello delle bighe? Ma come si governa l'Italia così? Lì il pericolo non è il fascismo, ma il caos. Ci portano al Venezuela". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "non è assolutamente adatta per fare il. Non ha governato mai nulla, se non aver fatto il ministro senzafoglio". Così Carloa SkyTg24. "Non hanno mai gestito niente e questo è un problema grosso. Ma voi ve lo ricordate Michetti, quello delle bighe? Ma come si governa l'Italia così? Lì il pericolo non è il fascismo, ma il caos. Cino al".

