Elezioni | Calenda | “Ho scelto la responsabilità | rischio Italia come Venezuela”

ROMA – "Sono stato combattuto tra due sentimenti: quello di andare da solo, preservando la purezza delle nostre idee, e quello della responsabilità verso il Paese, che rischia di ritrovarsi al governo con una destra che ci farà fare la fine del Venezuela". Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda intervistato da Repubblica. "Alla fine è prevalso il senso di responsabilità – afferma Calenda – Con questa legge elettorale andando da soli avremmo regalato trenta collegi alla destra". Una destra che il leader di Azione definisce "populista", sottolineando che "il pericolo non è il fascismo, ma quello di finire ai margini del G7". Quanto all'accordo con Letta, Calenda è "molto soddisfatto". Letta "lo stimo – spiega Calenda – Lui è un socialista, io un liberale progressista.

