Elezioni, Berlusconi: “Votare Forza Italia per un nuovo miracolo italiano” (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA – “Andare a Votare e Votare Forza Italia per costruire tutti insieme dopo il 25 settembre un nuovo, grande miracolo Italiano”. Così Silvio Berlusconi, in un nuovo video-messaggio diffuso sui social, lancia il suo appello agli Italiani in vista delle Elezioni politiche 2022. “Care amiche, cari amici – sono le parole del leader azzurro – non sarà la stessa Italia, quella che avremo dopo il 25 settembre, se vinceremo noi o se invece dovesse vincere la sinistra. Con noi avremo un Paese amico dei cittadini con tasse più leggere e procedure burocratiche più semplici – basterà una raccomandata al proprio Comune per aprire un’attività o costruire una casa – dovremo avere anche e ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA – “Andare aper costruire tutti insieme dopo il 25 settembre un, grandeno”. Così Silvio, in unvideo-messaggio diffuso sui social, lancia il suo appello aglini in vista dellepolitiche 2022. “Care amiche, cari amici – sono le parole del leader azzurro – non sarà la stessa, quella che avremo dopo il 25 settembre, se vinceremo noi o se invece dovesse vincere la sinistra. Con noi avremo un Paese amico dei cittadini con tasse più leggere e procedure burocratiche più semplici – basterà una raccomandata al proprio Comune per aprire un’attività o costruire una casa – dovremo avere anche e ...

