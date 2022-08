Elezioni | Berlusconi parla dagli anni ' 90 | ' Siamo pronti a un nuovo miracolo italiano'

Adnkronos : Il video di #Berlusconi: “Io ho ottenuto i soldi del Pnrr”. - Adnkronos : 'Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per… - elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - gianrobertopic2 : RT @sole24ore: Elezioni, Berlusconi: 'Costruiremo nuovo grande miracolo italiano' - Il Sole 24 ORE - sole24ore : Elezioni, Berlusconi: 'Costruiremo nuovo grande miracolo italiano' - Il Sole 24 ORE -

Questo è un passaggio del video che Silvio, leader di Forza Italia, pubblica sui suoi profili social in vista dellepolitiche del 25 settembre 2022. I commenti sotto al video, ...Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Azione,, Calenda, Crisi, Destra, Draghi,, Fiducia, Forza Italia, Governo, Lega Per Salvini Premier, Movimento 5 ...Il leader di Forza Italia lancia un videomessaggio elettorale sui social e scoppia l'ilarità: il Piano di ripresa e resilienza è stato ...Berlusconi: "Scegliere il nostro modello significa scegliere un'Italia più libera, più prospera e più amica dei cittadini, la sinistra invece racchiude ancora in sé il passato, l'immobilismo, quella c ...