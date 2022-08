Elezioni | Berlusconi | Costruiremo nuovo grande miracolo italiano

Adnkronos : Il video di #Berlusconi: “Io ho ottenuto i soldi del Pnrr”. - Adnkronos : 'Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per… - elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - worldernest : @CamiBarg @CarloCalenda @pdnetwork @Azione_it Ah ok tipo Berlusconi quando era alleato al nord con la lega e al sud… - vperretta1 : Dopo questi 4 anni ed oltre dalle elezioni direi che siete una pagina nera della politica @LegaSalvini @berlusconi @GiorgiaMeloni -

'L'Italia della sinistra " aggiunge- è un'Italia uguale o addirittura peggiore di quella di oggi, che non abbasserà le tasse, che potrebbe anzi mettere una patrimoniale sulle nostre case ...Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio, in un video messaggio diffuso oggi sui suoi social.Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un video messaggio diffuso oggi sui suoi social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Dopo l’annuncio del leader di Azione tantissimi i commenti negativi: Da «Che delusione totale Carlé, anche no», a «Voterò Renzi convintamente, mi dispiace per te» ...