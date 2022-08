Elezioni anticipate | per qualcuno sono la liberazione dal tiranno | ma per sostituirlo con una ' patriota' ?

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Abbiamo considerato per tempo l'accordo Letta - Calenda Bonino, la strada giusta per rappresentare un cammino indispensabile a proseguire il percorso positivo di quanto indicato dalla pur travagliata ...

raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra gettano fango, la Lega non molla su temi concreti: nel prossimo Decreto, a dimostrazione che elez… - PaoloCond : Ma quali elezioni anticipate. Anticipate gli Open Usa, piuttosto #sinner - Esmeralda_1965 : RT @raffaellapaita: Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare alle… - caterina_manzi : RT @raffaellapaita: Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare alle… -

Abbiamo per ciò considerato un grave errore l'interruzione anticipata della legislatura e il ricorso a nuovequasi un fatto liberatorio per il paese. Quasi si trattasse di liberarsi del ...Appena sono state annunciate le, l'ex presidente del Consiglio subito ha annunciato che sarebbe tornato in prima linea in questa campagna elettorale, con Antonio Tajani che ha ... Elezioni anticipate 25 settembre 2022, tutte le analisi e le opinioni Abbiamo salutato con grande favore la decisione e i tempi dell’accordo Letta Calenda Bonino e temuto ad un certo punto che non si riuscisse a realizzare.Silvio Berlusconi ha anticipato alcuni punti del programma di Forza Italia alle elezioni politiche: dalle pensioni minime a 1.000 euro fino al milione di alberi piantati ogni anno.