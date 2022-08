Elezioni: Amendola, 'Meloni vuole rompere con tradizione italiana in Ue' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Non c'è un fronte contro, noi siamo alternativi. Oggi Giorgia Meloni sul Corriere della sera fa una ricostruzione dei suoi fondamenti, dei fondamenti di una destra conservatrice". Così Enzo Amendola del Pd a L'aria che Tira su La7. "E propone, con degli slogan che sono scritti nella suo programma elettorale del 2018, la supremazia del diritto italiano sulle leggi europee: vale a dire 70 anni di trattati europei da stracciare. Poi parla di cancellare il Green Deal cioè l'accordo sul clima - e sappiamo che l'ambiente sarà uno dei temi principali dei prossimi anni -; a volte richiama anche la sostituzione etnica e propone di limitare i diritti di cittadinanza. Sono i valori di una destra nazionalista e conservatrice". "Noi siamo un'altra cosa, anche dal punto di vista dell'europeismo: noi abbiamo fatto il Pnrr e loro hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Non c'è un fronte contro, noi siamo alternativi. Oggi Giorgiasul Corriere della sera fa una ricostruzione dei suoi fondamenti, dei fondamenti di una destra conservatrice". Così Enzodel Pd a L'aria che Tira su La7. "E propone, con degli slogan che sono scritti nella suo programma elettorale del 2018, la supremazia del diritto italiano sulle leggi europee: vale a dire 70 anni di trattati europei da stracciare. Poi parla di cancellare il Green Deal cioè l'accordo sul clima - e sappiamo che l'ambiente sarà uno dei temi principali dei prossimi anni -; a volte richiama anche la sostituzione etnica e propone di limitare i diritti di cittadinanza. Sono i valori di una destra nazionalista e conservatrice". "Noi siamo un'altra cosa, anche dal punto di vista dell'europeismo: noi abbiamo fatto il Pnrr e loro hanno ...

