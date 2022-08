Elezioni, alleanza PD-Azione: dilemma a sinistra. Di Maio e il diritto di tribuna (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il giorno dopo l’intesa per le Elezioni fra PD e Azione con + Europa è la volta della sinistra e dei Verdi. Il segretario dem, Enrico Letta, cerca di tenere tutti insieme ma deve fare i conti anche con Di Maio. Dopo giorni di tira e molla, veti e ultimatum, Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova hanno firmato il patto, al termine di una riunione alla Camera durata due ore il 2 agosto. Un’intesa “elettorale per essere vincenti nei confronti della destra“, ha detto Letta. “Oggi si riapre la partita“, ha ribadito Calenda. Sondaggi alla mano, il Centrosinistra sa che il Centrodestra parte di gran lunga favorito in vista delle Elezioni. Per questo Letta ha sempre cercato di costruire un’alleanza la più larga possibile. Dopo l’addio al M5S, reo di non aver ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il giorno dopo l’intesa per lefra PD econ + Europa è la volta dellae dei Verdi. Il segretario dem, Enrico Letta, cerca di tenere tutti insieme ma deve fare i conti anche con Di. Dopo giorni di tira e molla, veti e ultimatum, Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova hanno firmato il patto, al termine di una riunione alla Camera durata due ore il 2 agosto. Un’intesa “elettorale per essere vincenti nei confronti della destra“, ha detto Letta. “Oggi si riapre la partita“, ha ribadito Calenda. Sondaggi alla mano, il Centrosa che il Centrodestra parte di gran lunga favorito in vista delle. Per questo Letta ha sempre cercato di costruire un’la più larga possibile. Dopo l’addio al M5S, reo di non aver ...

