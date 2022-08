Elezioni 2022, Si e Verdi rinviano incontro con Letta (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con il segretario del Pd, Enrico Letta, alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri”. E’ quanto si legge in una nota di Sinistra Italiana e Verdi. “Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore”. Si legge in una nota di Sinistra Italiana e Verdi”, aggiungono. Ieri Letta e Calenda hanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale davanti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’alleanzae Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l’di oggi con il segretario del Pd, Enrico, alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri”. E’ quanto si legge in una nota di Sinistra Italiana e. “Registriamo comunemente un profondo disagio nel paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale. Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore”. Si legge in una nota di Sinistra Italiana e”, aggiungono. Ierie Calenda hanno chiuso il tira e molla degli ultimi giorni e firmato un patto elettorale davanti a ...

