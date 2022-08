Elezioni 2022, Meloni: “Squadra di governo si fa su base risultato voto” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Le squadre di governo “da che mondo è mondo si fanno sulla base del risultato elettorale, significa rispettare i cittadini. Questo non vuol dire che non possiamo indicare uno o due ministri, qualche personalità, ma non la Squadra”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Controcorrente. Salvini al Viminale? “Salvini è stato ministro, è persona capace in quel ruolo ma non sono cose da definire prima ma da discutere con la coalizione sulla base di quello che ci dicono gli italiani” ha affermato la leader Fdi. Quanto all’alleanza tra Letta e Calenda “la considero una buona notizia, per merito e per metodo. Nel merito, mi pare che Letta abbia qualche difficoltà a mettere insieme i suo curiosi alleati. Se guardi il programma di Calenda e Fratoianni c’è da mettersi le mani nei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Le squadre di“da che mondo è mondo si fanno sulladelelettorale, significa rispettare i cittadini. Questo non vuol dire che non possiamo indicare uno o due ministri, qualche personalità, ma non la”. Lo ha detto Giorgiaa Controcorrente. Salvini al Viminale? “Salvini è stato ministro, è persona capace in quel ruolo ma non sono cose da definire prima ma da discutere con la coalizione sulladi quello che ci dicono gli italiani” ha affermato la leader Fdi. Quanto all’alleanza tra Letta e Calenda “la considero una buona notizia, per merito e per metodo. Nel merito, mi pare che Letta abbia qualche difficoltà a mettere insieme i suo curiosi alleati. Se guardi il programma di Calenda e Fratoianni c’è da mettersi le mani nei ...

