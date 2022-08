Elezioni 2022, Letta ‘sfida’ Meloni a confronto tv (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Enrico Letta, segretario del Pd, ‘sfida’ Giorgia Meloni ad un confronto tv prima delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Sarei disponibile? Se la convincete…”, dice Letta ospite di La corsa del voto, su La7. “Io sono qui, anche il 15 agosto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Enrico, segretario del Pd,Giorgiaad untv prima dellepolitichein programma il 25 settembre. “Sarei disponibile? Se la convincete…”, diceospite di La corsa del voto, su La7. “Io sono qui, anche il 15 agosto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - News24_it : Elezioni, SI e Verdi: con Letta solo se c'è rinegoziazione. No di Calenda LIVE - Sky Tg24 - ElioLannutti : Il voto nelle fabbriche, De Palma (Fiom): 'Anche la sinistra si ricorda degli operai solo alle elezioni'… -