Elezioni 2022, Bellanova: "Non può parlare di agenda Draghi chi fa alleanza Arlecchino" (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – "Devono smetterla di parlare di agenda Draghi e di fare riferimento a Draghi perché Draghi è, e lo ha dimostrato senza ombra di dubbio, competenza, credibilità, autorevolezza. L'alleanza Arlecchino, che mette insieme persone con idee diametralmente opposte praticamente su tutto, non può essere contrabbandata come operazione politica, perché non lo è". Lo ha detto la presidente di Italia Viva, Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, oggi ai microfoni di Radio Leopolda, parlando delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. "Sappiamo già – ha proseguito Bellanova – che in autunno crisi energetica e crisi economica morderanno ai fianchi della ...

