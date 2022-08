(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Luigi Dinon ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita., disposto a tutto, arrivista, incline al più turpe compromesso pur di stare nei palazzi. Perché il Pd dovrebbe concedergli il ‘diritto di tribuna’, un modo politicamente corretto per descrivere il solito paracadute sicuro, tipo la Boschi candidata a Bolzano nel 2018? Perché? Che rassicurazioni ha avuto mesi fa, quando portava, insieme a Grillo, il M5s tra le braccia di Draghi? Queste sono domande che dovrebbero avanzare i giornalisti”. Lo scrive su Fb Alessandro di. “Ma, salvo rare e preziose eccezioni, oggi i giornalisti a Dinon chiedono nulla. Lo trattano come Mazzarino nonostante abbia dilapidato un consenso colossale costruito con il sudore della fronte anche (e soprattutto) di persone che non ...

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - serenel14278447 : I due poli divisi alla meta. Sarà sfida tra 'accozzaglie'? - telodogratis : Elezioni 2022, affondo di Di Battista: “Di Maio trasformista senza voti” -

... fra le diverse forze, per una eventuale maggioranza di governo dopo le. È il sistema vigente in tutta Europa. Avrei sperato che, almeno nel, l'Italia riuscisse a rientrare anche per ...... Overland Park, 2 agosto(Tammy Ljungblad AP)/The Kansas City Star via AP) I gruppi che ... ma anche in contemporanea con le primarie in vista delledi metà mandato del prossimo novembre e ...Il programma elettorale del Partito Democratico in vista delle elezioni politiche 2022: ecco le proposte frutto del patto siglato da Enrico Letta con Carlo Calenda.Salvini propone di presentare una lista di ministri prima del voto del 25 settembre, Tajani si dice d’accordo e rilancia: “Berlusconi sta ...