Edoardo Tavassi rivela su Diana Del Bufalo: "È lei la donna della mia vita" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Edoardo Tavassi ha parlato in un'intervista del suo rapporto con la sua ex, Diana Del Bufalo, e di quanto abbia significato e significhi ancora per lui. Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina ha riscosso le simpatie dei telespettatori, che l'avrebbero portato avanti nel gioco. Purtroppo l'ex naufrago è stato costretto ad abbandonare il programma per via diun infortunio al ginocchio. Era la prima volta per lui in un reality e molti lo davano per favorito. A sentire i fan sembra quasi certo che, alla fine, avrebbe vinto lui il programma. Purtroppo è andata diversamente. Quel che è certo è che Edoardo Tavassi non scorderà mai questa esperienza. L'avventura in Honduras ...

