"Ecco la vergogna assoluta". Salvini a Lampedusa per mascherare la sinistra (Di mercoledì 3 agosto 2022) La sinistra ha le ore contate. Matteo Salvini è impegnato in tour per l'Italia e dopo aver fatto tappa in Veneto si accinge a spostarsi al Sud, tra Puglia, Calabria, e Lampedusa. Ed è qui, sull'isola invasa dai migranti, che il segretario della Lega è pronto a scatenare la guerra alla sinistra. Lampedusa è al collasso: oggi ci sono più di 1.500 immigrati nell'hotspot che potrebbe accoglierne solo 357. "Una vergogna assoluta" tuona il leader della Lega. "La sinistra cerca disperatamente di nascondere i clandestini prime del mio arrivo". "Per l'Italia e per l'Europa, che negli ultimi giorni la Lamorgese ha provato a nascondere con qualche trasferimento - dichiara Salvini - Peccato che gli arrivi siano così numerosi da rendere inutili ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Laha le ore contate. Matteoè impegnato in tour per l'Italia e dopo aver fatto tappa in Veneto si accinge a spostarsi al Sud, tra Puglia, Calabria, e. Ed è qui, sull'isola invasa dai migranti, che il segretario della Lega è pronto a scatenare la guerra allaè al collasso: oggi ci sono più di 1.500 immigrati nell'hotspot che potrebbe accoglierne solo 357. "Una" tuona il leader della Lega. "Lacerca disperatamente di nascondere i clandestini prime del mio arrivo". "Per l'Italia e per l'Europa, che negli ultimi giorni la Lamorgese ha provato a nascondere con qualche trasferimento - dichiara- Peccato che gli arrivi siano così numerosi da rendere inutili ...

