"Ecco cosa direi a Berlusconi". Carfagna scatenata contro il Cav, lo sfogo durissimo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mara Carfagna rinnega Silvio Berlusconi: “Non doveva far cadere il governo Draghi”. La ministra per i rapporti con il Sud ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Messaggero spiegando le motivazioni dell'addio a Forza Italia e dell'ingresso in Azione di Carlo Calenda. Alla domanda, cosa le avrebbe detto l'ex premier per una simile decisione, Carfagna ha risposto: “So cosa direi io a Berlusconi: ma li hai visti i dati sull'economia? Lo hai visto il boom dei posti di lavoro? Non ti viene il dubbio che era meglio aspettare otto mesi e andare al voto alla scadenza ordinaria, dopo aver messo in sicurezza il Paese? Sarei rimasta volentieri nella mia casa, quella per la quale ho lavorato tanto tempo, se solo la mia casa avesse avuto rispetto per i cittadini, i loro ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mararinnega Silvio: “Non doveva far cadere il governo Draghi”. La ministra per i rapporti con il Sud ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Messaggero spiegando le motivazioni dell'addio a Forza Italia e dell'ingresso in Azione di Carlo Calenda. Alla domanda,le avrebbe detto l'ex premier per una simile decisione,ha risposto: “Soio a: ma li hai visti i dati sull'economia? Lo hai visto il boom dei posti di lavoro? Non ti viene il dubbio che era meglio aspettare otto mesi e andare al voto alla scadenza ordinaria, dopo aver messo in sicurezza il Paese? Sarei rimasta volentieri nella mia casa, quella per la quale ho lavorato tanto tempo, se solo la mia casa avesse avuto rispetto per i cittadini, i loro ...

