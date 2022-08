È morto l’attore Alessandro De Santis, era stato Lillo in Johnny Stecchino di Roberto Benigni: aveva 50 anni – Il video (Di mercoledì 3 agosto 2022) È morto a Roma Alessandro De Santis, l’attore che ha interpretato il personaggio di Lillo nell’indimenticabile film di Roberto Benigni, Johnny Stecchino. De Santis aveva 50 anni ed era affetto dalla sindrome di Down. A darne notizia è stata la famiglia, che ha aggiunto: «Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio da Benigni e questo ci ha molto colpito». De Santis fu protagonista di una delle scene più memorabili, e altrettanto controverse del film di Benigni, tanto da essere censurata nella versione del film distribuita negli Stati Uniti. Nella scena, infatti, il protagonista Dante, interpretato da Benigni, dà ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Èa RomaDeche ha interpretato il personaggio dinell’indimenticabile film di. De50ed era affetto dalla sindrome di Down. A darne notizia è stata la famiglia, che ha aggiunto: «Abbiamo ricevuto anche una lettera di cordoglio dae questo ci ha molto colpito». Defu protagonista di una delle scene più memorabili, e altrettanto controverse del film di, tanto da essere censurata nella versione del film distribuita negli Stati Uniti. Nella scena, infatti, il protagonista Dante, interpretato da, dà ...

