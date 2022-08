È la Sardegna il cuore del business illegale della marijuana (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - L'anno scorso è stato intercettato in Sardegna il 28% della droga - quasi tutta marijuana - sequestrato in tutta Italia: ben 23,7 tonnellate, in un numero crescente (dal 2011, con un calo durante la pandemia) di operazioni antidroga condotte nell'isola. Una quantità abnorme, che equivale a quasi due tonnellate di stupefacenti ogni 100 mila residenti fra i 15 e i 74 anni, un inquietante record nazionale. A conferma di un fenomeno sempre più preoccupante, uno dei sequestri più significativi del 2021 è avvenuto a Macomer, nel Nuorese, dove sono stati sottratte al mercato nero 4,2 tonnellate di marijuana. In pratica, poco più del 50% dei sequestri di questo tipo di droga l'anno scorso in Italia è avvenuto in Sardegna, dove sono state scoperte numerosissime coltivazioni, segno che l'isola è ormai il cuore del ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - L'anno scorso è stato intercettato inil 28%droga - quasi tutta marijuana - sequestrato in tutta Italia: ben 23,7 tonnellate, in un numero crescente (dal 2011, con un calo durante la pandemia) di operazioni antidroga condotte nell'isola. Una quantità abnorme, che equivale a quasi due tonnellate di stupefacenti ogni 100 mila residenti fra i 15 e i 74 anni, un inquietante record nazionale. A conferma di un fenomeno sempre più preoccupante, uno dei sequestri più significativi del 2021 è avvenuto a Macomer, nel Nuorese, dove sono stati sottratte al mercato nero 4,2 tonnellate di marijuana. In pratica, poco più del 50% dei sequestri di questo tipo di droga l'anno scorso in Italia è avvenuto in, dove sono state scoperte numerosissime coltivazioni, segno che l'isola è ormai ildel ...

