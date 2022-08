E' italiano "l'architetto di Putin": sotto sequestro ville e quadri di Picasso (Di mercoledì 3 agosto 2022) E' italiano, ma ha interessi economici in Russia tanto da essere noto come "l'architetto di Putin". La guardia di finanza di Brescia ha eseguito un sequestro preventivo - diretto e per equivalente - nei confronti di Lanfranco Cirillo, imprenditore... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 agosto 2022) E', ma ha interessi economici in Russia tanto da essere noto come "l'di". La guardia di finanza di Brescia ha eseguito unpreventivo - diretto e per equivalente - nei confronti di Lanfranco Cirillo, imprenditore...

TgrRai : #Brescia, sequestro da 141 milioni di euro nei confronti di un imprenditore italiano noto come 'l'architetto di… - FrancoAndrea11 : RT @TgrRai: #Brescia, sequestro da 141 milioni di euro nei confronti di un imprenditore italiano noto come 'l'architetto di #Putin'. La @GD… - marco_disaro : RT @TgrRai: #Brescia, sequestro da 141 milioni di euro nei confronti di un imprenditore italiano noto come 'l'architetto di #Putin'. La @GD… - telodogratis : E’ italiano “l’architetto di Putin”: sotto sequestro ville e quadri di Picasso - EnrichettaNegri : RT @TgrRai: #Brescia, sequestro da 141 milioni di euro nei confronti di un imprenditore italiano noto come 'l'architetto di #Putin'. La @GD… -