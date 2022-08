Dries Mertens nel mirino del Galatasaray. Il belga accetterà il progetto turco ad una condizione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dries Mertens nel mirino del Galatasaray. L'attaccante belga, dopo aver rifiutato i 2,4 milioni offerti da Aurelio De Laurentiis, è in cerca di una squadra. Il giocatore ha attirato l'attenzione di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 3 agosto 2022)neldel. L'attaccante, dopo aver rifiutato i 2,4 milioni offerti da Aurelio De Laurentiis, è in cerca di una squadra. Il giocatore ha attirato l'attenzione di...

annatrieste : A giochi ormai chiusi, Kat, la moglie di Dries #Mertens, mette i dischi a #tomorrowland2022 con la maglia del Napol… - FilippoRubu00 : ??#Galatasaray pronto a fiondarsi con decisione su Dries #Mertens ???? Da capire se la meta sia di gradimento dopo la… - infoitsport : Niente Italia per Dries Mertens: il Galatasaray fa all-in - manu67915486 : @alessandro95st1 @Theitalianape_1 @FBiasin Io non rinnego un bel niente, insigne (e dries), è la nostra storia. Ma… - SIMONE4ESPOSITO : RT @CarloRo79403302: @cmdotcom Non avevo dubbi, Mertens, mai avrebbe potuto fare una cosa del genere, ai tifosi napoletani! Dries, grazie p… -