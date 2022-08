Dopo la nuova copertina di Vanessa Incontrada, Sabrina Ferilli commenta: “Non ha più senso” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ieri, Vanity Fair ha lanciato la cover in anteprima della rivista in edicola questa settimana. Una cover che mostra Vanessa Incontrada bellissima in un abito rosso. Il vero problema, che un po’ tutti hanno notato, è che la copertina della rivista, apre già sulle polemiche, mettendo per l’ennesima volta l’accento sulla bellezza dell’attrice. Nell’intervista si parla di altro si, ma se una cover è il biglietto da visita, probabilmente c’è stato qualcosa che non è andato nel verso giusto. Una critica che ieri, è stata mossa da diversi addetti ai lavori, da giornalisti che hanno fatto notare come sia la Incontrada quindi a prestare il fianco poi anche alle possibili polemiche, tornando a focalizzarsi sul suo aspetto fisico. “E’ bellissima e glielo gridano dalle piazze” si legge sulla cover di Vanity Fair. Si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ieri, Vanity Fair ha lanciato la cover in anteprima della rivista in edicola questa settimana. Una cover che mostrabellissima in un abito rosso. Il vero problema, che un po’ tutti hanno notato, è che ladella rivista, apre già sulle polemiche, mettendo per l’ennesima volta l’accento sulla bellezza dell’attrice. Nell’intervista si parla di altro si, ma se una cover è il biglietto da visita, probabilmente c’è stato qualcosa che non è andato nel verso giusto. Una critica che ieri, è stata mossa da diversi addetti ai lavori, da giornalisti che hanno fatto notare come sia laquindi a prestare il fianco poi anche alle possibili polemiche, tornando a focalizzarsi sul suo aspetto fisico. “E’ bellissima e glielo gridano dalle piazze” si legge sulla cover di Vanity Fair. Si ...

