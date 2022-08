Donadoni | “Milan | De Ketelaere è perfetto Ma non chiedetegli la luna”

MilanPress_it : Le parole di #Donadoni sulla prossima stagione e su #Leao????? - milansette : Donadoni su De Ketelaere: 'Non è il classico trequartista, al Milan crescerà ancora' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Donadoni su De Ketelaere: 'Non è il classico trequartista, al Milan crescerà ancora': Ai microfoni della Gazzetta d… - MilanNewsit : Donadoni su De Ketelaere: 'Non è il classico trequartista, al Milan crescerà ancora' - serie_a24 : #Milan- Donadoni, Gazzetta: “Sarà l’anno di Leao, ma non solo” -

Commenta per primo Roberto, nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello sport, parla anche del nuovo arrivato in CasaCharles De Ketelaere: L'ho visto in azione, anche se non tantissime volte, e ne ...Per Robertoil prossimo scudetto si deciderà al termine di una corsa a due. Tra quali squadre Semplice,... per lui saranno Inter ea giocarsi il titolo. Pensiero espresso nel corso di un'...Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha parlato così di Charles De Ketelaere: "L’ho visto in azione, anche se non tantissime volte, e ne ...Roberto Donadoni, allenatore, ha analizzato le big di Serie A in vista dell'inizio del prossimo campionato italiano 2022-23.