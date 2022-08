Donadoni | «De Ketelaere adatto al Milan Sarà l’anno di Tonali e Leao»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ex rossoneroha parlato dell’arrivo aldi Dee della nuova stagione alle porte Roberto, ex calciatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista della prossima Serie A ormai alle porte. DE– «L’ho visto in azione, anche se non tantissime volte, e ne ho ricavato un giudizio positivo. E poi è molto giovane, ha ampi margini di miglioramento e sono sicuro che alfarà quei progressi che sono nelle sue potenzialità. Un attaccante molto duttile. Mi spiego: non è un classico trequartista il cui gioco, spesso, risulta fine a se stesso. E’ uno che sposa la filosofia della squadra, che si integra bene nel gruppo e nella manovra, partecipa all’azione, si muove moltissimo. E queste ...

CalcioPillole : Roberto #Donadoni ha parlato alla Gazzetta del neo acquisto rossonero e della lotta scudetto. - MilanSpazio : Donadoni: “Sarà l’anno di Leao e Tonali! Vi dico cosa penso di De Ketelaere” - OdeonZ__ : Donadoni: “De Ketelaere perfetto per Pioli. Ma non chiedetegli subito la luna...” - ParmaLiveTweet : Donadoni a La Gazzetta dello Sport: 'Leao, ora l'esplosione definitiva. De Ketelaere moderno'… - RadioRossonera : L'analisi di Roberto #Donadoni su Charles #DeKetelaere ????? -

Commenta per primo Robertodice la sua sul Milan . Il grande ex centrocampista rossonero ha dichiarato in un'... 'Del'ho visto in azione, anche se non tantissime volte, e ne ho ..., per lo scudetto sarà ancora duello tra Inter e Milan Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha parlato della prossima corsa scudetto e della filosofia rossonera sui giovani, ...Charles De Ketelaere ha pubblicato la sua prima foto da giocatore del Milan. Il classe 2001 ha infatti postato le prime foto con la maglia rossonera oltre che con la dirigenza sul proprio ...