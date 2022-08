Dolomiti, grossa frana in val Fiscalina: enormi massi si staccano dalla montagna. Nessun ferito (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 agosto, si è registrata una grossa frana in val Fiscalina, sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è avvenuto alle 13:38 in zona Weisslahn. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino di Sesto. L’allarme è rientrato poco dopo perché la caduta di massi e sassi non ha riguardato sentieri e non ci sono vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 agosto, si è registrata unain val, sulledi Sesto. Il distacco è avvenuto alle 13:38 in zona Weisslahn. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino di Sesto. L’allarme è rientrato poco dopo perché la caduta die sassi non ha riguardato sentieri e non ci sono vittime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fpmeuron : 'Grossa frana sul Cervino, elicotteri in azione per verificare se ci sono persone coinvolte. Evacuate tre cordate -… - FR4NZLilli : @cominif In questa parte di Dolomiti di Brenta c’è un signore con lunga barba canuta che sta portando oche pecore e… -