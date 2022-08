Dl Aiuti bis, verso nuovo taglio cuneo fiscale e proroga sconto benzina (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Il governo si avvia a prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino a metà ottobre. In realtà, spiegano fonti di governo all’Adnkronos, nel decreto atteso in Cdm domani la proroga per tenere giù il prezzo di benzina e simili sarà prorogata fino al 20 settembre, ma il ministro dell’Economia Daniele Franco, nella riunione di questa mattina a Palazzo Chigi, si è impegnato a emanare a breve un decreto ministeriale -le risorse dall’extragettito di agosto- che consentirà di prorogare la misura sul taglio dei prezzi del carburante fino a metà ottobre. Sarebbe inoltre previsto un taglio del cuneo all’1,8%, dal primo luglio a fine anno, dunque, un punto in più. E un anticipo di tre mesi della rivalutazione delle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Il governo si avvia are ildelle accise sui carburanti fino a metà ottobre. In realtà, spiegano fonti di governo all’Adnkronos, nel decreto atteso in Cdm domani laper tenere giù il prezzo die simili saràta fino al 20 settembre, ma il ministro dell’Economia Daniele Franco, nella riunione di questa mattina a Palazzo Chigi, si è impegnato a emanare a breve un decreto ministeriale -le risorse dall’extragettito di agosto- che consentirà dire la misura suldei prezzi del carburante fino a metà ottobre. Sarebbe inoltre previsto undelall’1,8%, dal primo luglio a fine anno, dunque, un punto in più. E un anticipo di tre mesi della rivalutazione delle ...

