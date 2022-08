Dl aiuti bis | 900 mln per lo sconto sulla benzina fino al 20 settembre

Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - lucianonobili : 'Il decreto Aiuti bis dimostra che il governo #Draghi continua a far il bene dell'Italia anche dopo che degli irres… - ItaliaViva : Il Decreto Aiuti bis dimostra che il governo #Draghi continua a far bene all'Italia anche dopo che degli irresponsa… - Affaritaliani : Pensioni, aumento del 2% da ottobre e taglio del cuneo: novità su Dl Aiuti bis - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Un punto in più di taglio del cuneo a partire da luglio e fino alla fine dell'anno. E un anticipo di 3 mesi della rivalut… -

Risorse per 900 milioni per prorogare di un altro mese del taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina. E' quanto previsto dal decreto, in base a quanto emerso nel corso dell'incontro con i sindacati al Mef. La misura scade il 21 agosto e la proroga dovrebbe estenderla fino al 20 settembre. Dl: pensioni +2% da ...Soglia esentasse per i fringe benefit pronta a raddoppiare: secondo quanto si apprende, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi sul decretoè stata accolta la proposta di Iv, che già in passato aveva presentato emendamenti in questo senso, per riportare il tetto dei benefit aziendali detassati da 258 a 516 euro, come accaduto ...Risorse per 900 milioni per prorogare di un altro mese del taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina. E’ quanto previsto dal decreto aiuti bis, in ...(Teleborsa) - Soglia esentasse per i fringe benefit pronta a raddoppiare: secondo quanto si apprende, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi sul decreto Aiuti bis è stata accolta la proposta di Iv, c ...