Divorzio Totti-Blasi, Francesco ha deciso: Ilary costretta a una condizione (Di mercoledì 3 agosto 2022) La separazione della coppia più chiacchierata d'Italia ha lasciato tutti senza parole. Eppure, in tanti sono curiosi di sapere come verrà gestito l'immenso patrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi è sempre stata molto amata e seguita dal pubblico italiano. Il loro matrimonio sembrava davvero perfetto, in grado di sopravvivere a qualsiasi tipo di gossip infondato. E anche quello degli ultimi mesi sembrava un gossip infondato, nonostante la sua incredibile risonanza. Secondo alcune testate, infatti, Francesco Totti avrebbe avuto una relazione extraconiugale con una certa Noemi. Eppure, la smentita ufficiale da parte del'ex capitano della Roma e della conduttrice de ...

