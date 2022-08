Diritti tv, ufficiale accordo con Tim: Dazn può sbarcare su Sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) Adesso è ufficiale, Dazn e Tim hanno firmato per porre fine al rapporto di esclusiva per la trasmissione delle partite della Serie A e dei contenuti sportivi. In questo modo, Dazn può sbarcare su Sky. “Tim è un partner strategico dal punto di vista tecnologico e di distribuzione sin dal nostro arrivo in Italia e continuerà ad esserlo. Oggi nel mondo si stima che quasi la metà dei tifosi segua in diretta streaming un evento sportivo – Spiega il Ceo di Dazn Stefano Azzi – Rimaniamo focalizzati affinché il nostro core business si sviluppi in maniera sempre più strutturata. La modifica dell’accordo tra Dazn e Tim va esattamente in questa direzione: permettere l’ulteriore ampliamento delle modalità di accesso per gli utenti e continuare a perseguire la nostra ambizione di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Adesso èe Tim hanno firmato per porre fine al rapporto di esclusiva per la trasmissione delle partite della Serie A e dei contenuti sportivi. In questo modo,puòsu Sky. “Tim è un partner strategico dal punto di vista tecnologico e di distribuzione sin dal nostro arrivo in Italia e continuerà ad esserlo. Oggi nel mondo si stima che quasi la metà dei tifosi segua in diretta streaming un evento sportivo – Spiega il Ceo diStefano Azzi – Rimaniamo focalizzati affinché il nostro core business si sviluppi in maniera sempre più strutturata. La modifica dell’trae Tim va esattamente in questa direzione: permettere l’ulteriore ampliamento delle modalità di accesso per gli utenti e continuare a perseguire la nostra ambizione di ...

- yassine01937035 : RT @sportface2016: Ufficiale l'accordo con #Tim, #Dazn può ora sbarcare su #Sky - sportface2016 : Ufficiale l'accordo con #Tim, #Dazn può ora sbarcare su #Sky