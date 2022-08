Diomira – “6 Agosto” In tutti gli store digitali il primo singolo della cantautrice Fiorentina (Di mercoledì 3 agosto 2022) “6 Agosto” è il primo brano in assoluto di Diomira, giovanissima cantautrice di Firenze. La traccia è prodotta da Pio Stefanini e Zic per l’etichetta Mononoke, distribuita ADA Music Italy.Diomira: “6 Agosto” racconta della mia esperienza con la “persona giusta al momento sbagliato”. Una storia in cui speri all’infinito, che fa davvero male, un momento che sembra essere sempre più vicino, ma in realtà non arriva mai. “6 Agosto” è la prima canzone che ho scritto ed è stata una sorpresa per tutti, perfino per me. Non ci sono stati pensieri, idee o ispirazioni. Mi sono soltanto liberata.BiografiaCaterina, in arte Diomira, nasce a Firenze il 18 maggio 2004. Grazie alla sua famiglia cresce in un ambiente aperto vedendo tante ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 3 agosto 2022) “6” è ilbrano in assoluto di, giovanissimadi Firenze. La traccia è prodotta da Pio Stefanini e Zic per l’etichetta Mononoke, distribuita ADA Music Italy.: “6” raccontamia esperienza con la “persona giusta al momento sbagliato”. Una storia in cui speri all’infinito, che fa davvero male, un momento che sembra essere sempre più vicino, ma in realtà non arriva mai. “6” è la prima canzone che ho scritto ed è stata una sorpresa per, perfino per me. Non ci sono stati pensieri, idee o ispirazioni. Mi sono soltanto liberata.BiografiaCaterina, in arte, nasce a Firenze il 18 maggio 2004. Grazie alla sua famiglia cresce in un ambiente aperto vedendo tante ...

