"Dio, patria e famiglia?": Giorgia Meloni fa impazzire la sinistra, che lezione... (Di mercoledì 3 agosto 2022) "La sinistra si vorrebbe arrogare il diritto di stabilire quale sia il progresso e quale sia la direzione nella quale devono andare i cambiamenti. Un conservatore non è contrario ai cambiamenti in sé. È contrario alla visione della sinistra secondo la quale progredire vuol dire cancellare tutto ciò da cui proveniamo": Giorgia Meloni fissa dei paletti, sottolineando la differenza tra il suo schieramento e quello di Enrico Letta. Si tratta dei due principali avversari alle elezioni del 25 settembre. In un colloquio col Corriere della Sera, la leader di FdI torna anche sul suo criticatissimo comizio alla manifestazione di Vox in Spagna: "Dio, patria e famiglia non è uno slogan politico ma il più bel manifesto d'amore che attraversa i secoli". E le accuse di fascismo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Lasi vorrebbe arrogare il diritto di stabilire quale sia il progresso e quale sia la direzione nella quale devono andare i cambiamenti. Un conservatore non è contrario ai cambiamenti in sé. È contrario alla visione dellasecondo la quale progredire vuol dire cancellare tutto ciò da cui proveniamo":fissa dei paletti, sottolineando la differenza tra il suo schieramento e quello di Enrico Letta. Si tratta dei due principali avversari alle elezioni del 25 settembre. In un colloquio col Corriere della Sera, la leader di FdI torna anche sul suo criticatissimo comizio alla manifestazione di Vox in Spagna: "Dio,non è uno slogan politico ma il più bel manifesto d'amore che attraversa i secoli". E le accuse di fascismo e ...

