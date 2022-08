Delega SPID: come registrarsi da remoto. Il servizio Inps di videochiamata (Di mercoledì 3 agosto 2022) Via libera alla registrazione da remoto per i cittadini che sono stati Delegati da familiari e cari all’utilizzo dei servizi Inps: l’Istituto ha infatti introdotto da tempo il servizio di Delega SPID, cioè la possibilità di Delegare a una persona di fiducia l’accesso ai servizi on line sul sito web, per venire incontro alle esigenze delle persone più fragili e con poca dimestichezza digitale. Nell’ultimo messaggio del 2 agosto l’ente ha comunicato in via ufficiale l’avvio di una nuova modalità di registrazione per le deleghe digitali, senza doversi recare agli sportelli Inps. “Per consentire la Delega anche da parte di chi non può recarsi fisicamente presso una Struttura territoriale Inps e non possiede un’identità ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Via libera alla registrazione daper i cittadini che sono statiti da familiari e cari all’utilizzo dei servizi: l’Istituto ha infatti introdotto da tempo ildi, cioè la possibilità dire a una persona di fiducia l’accesso ai servizi on line sul sito web, per venire incontro alle esigenze delle persone più fragili e con poca dimestichezza digitale. Nell’ultimo messaggio del 2 agosto l’ente ha comunicato in via ufficiale l’avvio di una nuova modalità di registrazione per le deleghe digitali, senza doversi recare agli sportelli. “Per consentire laanche da parte di chi non può recarsi fisicamente presso una Struttura territorialee non possiede un’identità ...

LeggiOggi_it : Via libera alla registrazione da remoto per i cittadini che sono stati delegati all’utilizzo dei servizi #Inps tram… - wam_the : Come dare lo SPID a un’altra persona - MartinoTato : @PAF982 Concordo. Voto elettronico tramite spid o 'prenotandosi' in altro seggio. Sistemi ne esistono tantissimi. (… -