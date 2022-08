Decreto Trasparenza: cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori, tra nuovi obblighi e diritti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.176/2022 del Decreto Trasparenza , dal 13 agosto 2022 ... Leggi su informazionefiscale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.176/2022 del, dal 13 agosto 2022 ...

francescoseghez : Decreto trasparenza: come riscrivere i contratti di lavoro? Con @adaptland abbiamo organizzato un webinar gratuit… - InfoFiscale : Decreto Trasparenza: cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori, tra nuovi obblighi e diritti - candidoporzus : RT @GiamFalasca: La burocrazia balneare: le aziende costrette a rivedere i contratti di lavoro in pieno agosto - cpo_mi : RT @AnclSu: ??'L’entrata in vigore del c.d. 'Decreto #Trasparenza' deve essere differita e occorre prevedere un periodo transitorio per rece… - cpo_mi : RT @FondazioneStudi: #DecretoTrasparenza: Presidente @ConsulentiLavor, Marina Calderone, scrive a Orlando @MinLavoro. ??Domani alle 15:30… -