Decreto Aiuti Bis: aumento pensioni, taglio cuneo, bonus 200 euro. Le novità (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ancora novità sul Decreto Aiuti bis in arrivo nei prossimi giorni, con diverse misure volte a contrastare l’aumento del costo della vita. Oggi 3 agosto si è tenuto un incontro Palazzo Chigi, e da cui sono emerse altre indiscrezioni. Le ipotesi sono allo studio dei tecnici di palazzo Chigi, del Mef e del ministero del Lavoro, in vista della presentazione del provvedimento al consiglio dei ministri di domani 4 agosto. Dal vertice di Palazzo Chigi sono trapelate intanto altre indiscrezioni sulle misure in arrivo, tra cui: anticipo di 3 mesi della rivalutazione pensioni, raddoppio della somma esentasse per i benefit aziendali, nuova sforbiciata al cuneo fiscale. Si parla inoltre di prolungare lo sconto di 30 centesimi sul carburante. Stando inoltre alla precedente relazione, approvata ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ancorasulbis in arrivo nei prossimi giorni, con diverse misure volte a contrastare l’del costo della vita. Oggi 3 agosto si è tenuto un incontro Palazzo Chigi, e da cui sono emerse altre indiscrezioni. Le ipotesi sono allo studio dei tecnici di palazzo Chigi, del Mef e del ministero del Lavoro, in vista della presentazione del provvedimento al consiglio dei ministri di domani 4 agosto. Dal vertice di Palazzo Chigi sono trapelate intanto altre indiscrezioni sulle misure in arrivo, tra cui: anticipo di 3 mesi della rivalutazione, raddoppio della somma esentasse per i benefit aziendali, nuova sforbiciata alfiscale. Si parla inoltre di prolungare lo sconto di 30 centesimi sul carburante. Stando inoltre alla precedente relazione, approvata ...

elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - infoitinterno : Aumento degli stipendi e taglio sulle tasse: in via di approvazione il nuovo decreto Aiuti bis - sabrinatehilim : RT @LuigiGallo15: ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa che il… -