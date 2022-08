De Rossi in visita al Manchester City: indizio rosanero? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Daniele De Rossi, assieme a Kolarov, era presente al campo di allenamento del Manchester City di Pep Guardiola Daniele De Rossi ha visitato il quartier generale del Manchester City, insieme ad Aleksandar Kolarov, suo compagno alla Roma ed ex dei citizens. #ManCity have welcomed a left-back… ?? pic.twitter.com/3A2W3utUhr— City Xtra (@City Xtra) August 2, 2022 Ignota al momento la motivazione della visita: per quanto molti giovani allenatori visitino i centri di allenamento di grandi club, potrebbe essere un indizio su un possibile suo futuro sulla panchina del Palermo. Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, il Palermo, che è entrato nel City Football Group, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Daniele De, assieme a Kolarov, era presente al campo di allenamento deldi Pep Guardiola Daniele Dehato il quartier generale del, insieme ad Aleksandar Kolarov, suo compagno alla Roma ed ex dei citizens. #Manhave welcomed a left-back… ?? pic.twitter.com/3A2W3utUhr—Xtra (@Xtra) August 2, 2022 Ignota al momento la motivazione della: per quanto molti giovani allenatori visitino i centri di allenamento di grandi club, potrebbe essere unsu un possibile suo futuro sulla panchina del Palermo. Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, il Palermo, che è entrato nelFootball Group, ...

