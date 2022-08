De Laurentiis: “Basta africani, non pago gli stipendi per vederli giocare con altri”. Replica Koulibaly: “Serve rispetto, Napoli non la pensa così” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Dipende da lui se vuole o no comprare altri giocatori africani”: così Kalidou Koulibaly ha risposto alle parole di Aurelio De Laurentiis, che martedì 2 luglio ha dichiarato di non voler più acquistare giocatori africani perché stanco delle loro assenze per la Coppa d’Africa. “Basta africani: o rinunciano a giocare la Coppa d’Africa quando vengono da noi o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri”, ha affermato il presidente del Napoli a Wall Street Italia. L’ex centrale partenopeo è stato interpellato sulla vicenda durante la sua conferenza stampa di presentazione con il Chelsea. “Per me, la cosa principale è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Dipende da lui se vuole o no compraregiocatori”:Kalidouha risposto alle parole di Aurelio De, che martedì 2 luglio ha dichiarato di non voler più acquistare giocatoriperché stanco delle loro assenze per la Coppa d’Africa. “: o rinunciano ala Coppa d’Africa quando vengono da noi o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gliper mandarli in giro aper gli”, ha affermato il presidente dela Wall Street Italia. L’ex centrale partenopeo è stato interpellato sulla vicenda durante la sua conferenza stampa di presentazione con il Chelsea. “Per me, la cosa principale è il ...

