infoitsport : De Ketelaere a Milan TV: 'Volevo venire assolutamente al Milan, sono orgoglioso' - infoitsport : De Ketelaere: 'Volevo assolutamente il Milan, mai creduto di poter giocare in un club così - FilippoLaBua1 : De Ketelaere: Volevo solo il Milan???? - sportmediaset : De Ketelaere: 'Volevo assolutamente il Milan, orgoglioso di essere qui' #Milan #DeKetelaere - sportli26181512 : De Ketelaere: 'Volevo solo il Milan. Ruolo? Mi piace avere il pallone tra i piedi': Il fantasista belga ha rilascia… -

Corriere dello Sport

Dopo la lunghissima giornata iniziata di prima mattina con le visite mediche e terminata solo attorno alle 21 con la firma, Charles Deha vissuto la sua prima notte ufficiale da giocatore del Milan , dopo quella "ufficiosa" di martedì dopo lo sbarco a Linate in piena ...... ore 14), Charles Desi racconta nella sua prima intervista rossonera a Milan Tv. '...assolutamente venire al Milan, c'è voluto un po' di tempo ma ora sono felice'. Nuovo ... De Ketelaere: "Volevo solo il Milan. Ruolo Mi piace avere il pallone tra i piedi" Ad oggi, nessuna risposta ancora lato Mertens ma è una possibilità da considerare. De Ketelaere: 'Volevo assolutamente il Milan, mai creduto di poter giocare in un club così. Idolo CR7, il mio ruolo..Il nuovo acquisto del Milan Charles De Ketelaere ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ... mi hanno detto che credevano in me e che mi volevano al Milan. Ho avuto dei colloqui con loro e i miei ...