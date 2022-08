De Ketelaere | “Ecco perché il 90 Ai tifosi del Milan prometto che…”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Charles De, nuovo acquisto rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'TV'.le sue dichiarazioni

cmdotcom : #Milan, non solo #DeKetelaere: ecco la nuova offensiva per #Ziyech - PianetaMilan : #DeKetelaere: “Ecco perché il 90. Ai tifosi del #Milan prometto che…” #ACMilan #SempreMilan - infoitsport : Milan, ecco De Ketelaere: dal Belgio alla Serie A, i precedenti tra top e delusioni - sportli26181512 : Milan, ecco De Ketelaere: dal Belgio alla Serie A, i precedenti tra top e delusioni: Ufficiale il trasferimento dal… - milansette : 'Pronto ad illuminare': Milan, ecco il video-presentazione di De Ketelaere #acmilan #rossoneri -

...la sua storia in 10 numeri ) e di Di Maria e Pogba alla Juventus sono soltanto alcuni dei grandi colpi di scena pre - campionato. Dopo Adli , Origi e l'ultimissimo arrivo di Charles de...E' lo stesso centrocampista belga, colpo di mercato dei rossoneri, a svelare la pronuncia esatta del suo nome e ...Oggi Charles De Ketelaere, neo-acquisto del Milan, ha svolto il primo allenamento in maglia rossonera sotto gli occhi di mister Stefano Pioli. Ecco, di seguito, gli scatti postati dal club di via Aldo ...Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato al Tg Sport di Rai 2. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "La Juventus ha smentito l'arrivo degli agenti di Raspadori alla Contin ...