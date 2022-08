De Ketelaere al Milan | il Bruges lo saluta così sui social | VIDEO

AntoVitiello : ???De Ketelaere è arrivato in sede per firmare con il #Milan ??? #DeKetelaere - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - AntoVitiello : Il giorno della presentazione di De Ketelaere sarà venerdì 5 agosto alle 14.00 #Milan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - De Ketelaere: 'Ecco perchè ho scelto il numero 90' - apetrazzuolo : MILAN - De Ketelaere: 'Ecco perchè ho scelto il numero 90' -

Charles Deè un nuovo giocatore dele anche il classe 2001 belga sta iniziando a realizzarlo: "Diventare calciatore è qualcosa che si può solo immaginare. Ho sempre sognato di esserlo, ma non ...Inizia così la prima intervista da giocatore delper Charles De, che si confessa ai canali ufficiali del club rossonero: le sue dichiarazioni. CONTATTI CON MALDINI E MASSARA - 'Ho ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Il fantasista belga 'Spero di vincere dei trofei, darò tutto me stesso' MILANO (ITALPRESS) - 'Diventare calciatore è qualcosa che si può ...