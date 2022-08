DAZN, ecco i nuovi abbonamenti per la Serie A 2022/23: prezzi e nuove funzioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono ufficialmente disponibili da qualche ora a questa parte i nuovi abbonamenti a DAZN per assistere alla Serie A 2022/23 e non solo. Dalla giornata di ieri, 2 agosto 2022, la piattaforma di video streaming londinese ha reso pubblici i vari prezzi dei pacchetti previsti per poter guardare tutte le 380 partite del campionato di calcio italiano, ma anche numerosi altri eventi sportivi. DAZN, 3/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio sono previsti due diversi tipi di abbonamento, leggasi il Piano Standard e il Piano Plus, ampiamente anticipati nelle scorse settimane. Partiamo dal piano standard che di fatto equipara quello dello scorso anno, e che avrà un costo da 29.99 euro al mese (i 19.99 euro fino ad ora previsti erano ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono ufficialmente disponibili da qualche ora a questa parte iper assistere alla/23 e non solo. Dalla giornata di ieri, 2 agosto, la piattaforma di video streaming londinese ha reso pubblici i varidei pacchetti previsti per poter guardare tutte le 380 partite del campionato di calcio italiano, ma anche numerosi altri eventi sportivi., 3/8/– Computermagazine.itNel dettaglio sono previsti due diversi tipi di abbonamento, leggasi il Piano Standard e il Piano Plus, ampiamente anticipati nelle scorse settimane. Partiamo dal piano standard che di fatto equipara quello dello scorso anno, e che avrà un costo da 29.99 euro al mese (i 19.99 euro fino ad ora previsti erano ...

